Malatya 12. Kitap Fuarı açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her ilde kütüphane var, her ilde çocuklarımızın çalışacağı ortamlar var. Kitap iyi bir dost, kitap hayatımızın bir ortağı." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Malatya 12. Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Bakan Bak, kitap okumanın önemini anlattı.

Bakan Bak, "Ben de bir kitap kurduyum, aslında benim de kitaplarla aram çok iyidir. Çok küçük yaşlardan itibaren kendimi kitaplarla dost edindim." ifadelerini kullandı.

Modern çağda artık dijital ortamlarda kitap okumaya çalışanlar olsa da kitabın kokusu, ağırlığı ve duygusunun farklı olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımızı, Valiliğimizi, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Çünkü 12'ncisini yapıyorlar. Kitap Fuarı'ndan içeri girerken çocukları gördük, hepsi cıvıl cıvıl. Onları öğretmenleri getirmişler, önemli. Bütün ailelere söylüyoruz, çocuklarımızı kitaplarla buluşturun, onlara örnek olun. Siyaset sürecinde de kitap okuma projelerini gerçekleştirdik, çalıştığımız illerde. Millet Kütüphanesi dünyanın en önemli kütüphanelerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapıldı. Yine İstanbul'da da Rami Kışlası'nı da kütüphaneye çevirdik, muhteşem eserler. Yine Malatya'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber bir kütüphane inşa ettik. Yine Malatya Büyükşehir Belediyemizde 24 saat açık olan bir kütüphaneyi gençlerimize kazandırdık. 13 tane daha kütüphane yapılıyor. Her yerde bu yatırımlar var. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 650 tane gençlik merkezimiz var. Bir kısmının inşaatı devam ediyor. 650 tane faaliyet var. Her ilde kütüphane var, her ilde çocuklarımızın çalışacağı ortamlar var. Kitap iyi bir dost, kitap hayatımızın bir ortağı."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de insanın hayatını hoş bir seda bırakacak şekilde geçirmesinin önemini dile getirerek, "Kitap dediğimiz şey bu tanımlamaya tam uygun. Hayatımız da bir kitap olarak, bir eser olarak buna uygun mu, değil mi? Ben bu cümlelerle beraber 12'ncisi düzenlenen ve kitapseverlerin, kalbi ve aklı kitaba yatkın olanların fuarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 6 Şubat 2023'teki depremlerle sarsılan Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Türk milletinin dayanışmasıyla ayağa kalktığını ve geleceğe umutla baktığını anlatarak, bunu yaparken de bilgiyle, kitapla, bilimle, irfanla yoluna devam ettiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de fuara katılan yayınevleri, katılımcılar, konuklar ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler, fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları gezdi.

Törene, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan ile AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA