Malatya Barosu seçim sonucu SON DAKİKA! Malatya Barosu seçimleri kim kazandı?

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Malatya Barosu'nun yeni başkanını belirlemek için 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen seçimde gözler oy sayımına çevrildi. Avukat Çiğdem Ağdağ Baydoğan, Avukat Murat Görgeç ve Avukat Gökhan Ulu'nun yarıştığı seçimde, üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Onur Demez yeniden aday olmadı. Peki, Malatya Barosu seçim sonucu açıklandı mı, Malatya Barosu seçimlerini kim kazandı?

MALATYA BAROSU SEÇİM SONUCU AÇIKLANDI MI?

Malatya Barosu'nun yeni dönem başkanını ve yönetim organlarını belirlemek amacıyla düzenlenen seçim, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. Mövenpick Malatya Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulun ardından avukatlar yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

25 Ekim saat 17.16 itibarıyla yayımlanan yerel haberlerde oy kullanma sürecine ilişkin bilgilere yer verilirken, seçimi kazanan adaya ilişkin kesinleşmiş bir sonuç açıklanmadı. Malatya Barosu seçim sonuçlarına ilişkin güncel ve doğrulanmış açıklamanın takip edilmesi gerekiyor.

MALATYA BAROSU SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Malatya Barosu seçimlerinde başkanlık için Avukat Çiğdem Ağdağ Baydoğan, Avukat Murat Görgeç ve Avukat Gökhan Ulu yarıştı. Üç aday da kendi yönetim listeleriyle seçime katıldı.

Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda adayların başkanlık yarışına ilişkin farklı değerlendirmeler paylaşılmıştı. Ancak seçim öncesi beklentiler, sonuçların yerine geçmiyor. Malatya Barosu'nun yeni başkanının kim olduğu, oy sayımının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

MALATYA BAROSU BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİ?

Malatya Barosu başkanlık seçiminde üç isim yarıştı:

Çiğdem Ağdağ Baydoğan: Kendi yönetim listesiyle başkanlık için aday oldu.

Murat Görgeç: Seçime kendi yönetim listesiyle katıldı.

Gökhan Ulu: Kendi yönetim listesiyle başkanlık yarışında yer aldı.

Mevcut Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ise yeni dönem için aday olmadı. Demez'in üç dönemlik başkanlık sürecinin ardından seçimle birlikte baroda yeni bir yönetim döneminin başlaması bekleniyor.