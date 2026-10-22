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BES Malatya, 2027 bütçesinde vergi yükünün dar gelirlinin sırtında olduğunu savundu

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BES Malatya, 2027 bütçesinde vergi yükünün dar gelirlinin sırtında olduğunu savundu
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BES Malatya Şube Başkanı Kazım Hazar, 2027 bütçe kanun teklifini dar gelirlilerden üst kesimlere servet transferi olarak niteledi. Hazar, ortalama bir hanenin aylık vergi yükünün 60-76 bin TL'ye ulaştığını savunarak SPK gözetimindeki fon uygulamalarını eleştirdi.

Haber: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Kazım Hazar, 2027 yılı bütçe kanun teklifine tepki göstererek, vergi yükünün büyük bölümünün çalışanların ve dar gelirli vatandaşların omuzlarına yüklendiğini savundu. Hazar, SPK gözetimindeki fon uygulamaları üzerinden de iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Malatya Şubesi tarafından 2027 yılı bütçe kanun teklifine ilişkin Emeksiz Üst Kavşağı'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı okuyan BES Malatya Şube Başkanı Kazım Hazar, bütçenin emekçiler ve dar gelirli vatandaşlar üzerindeki ekonomik yükü artıracağını savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 27,3 trilyon liralık 2027 yılı bütçesinin "dayanıklılık, refah ve dönüşüm" bütçesi olarak açıklandığını ifade eden Hazar, bütçenin çalışanlar açısından farklı bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Hazar, "2027 yılı bütçesinin bir refah bütçesi değil, alt sınıflardan üst sınıflara tarihi bir servet transferi belgesi olduğu görülmektedir. Bu bütçe, başta kamu emekçileri olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimler için sıkı para politikasının devam edeceğinin ilanıdır" dedi.

"VERGİ YÜKÜNÜN YÜZDE 73'Ü HALKIN SIRTINDA"

Bütçe gelirlerinin yüzde 85'inin vergilerden oluştuğunu ve 2027 yılı için 19,9 trilyon lira vergi geliri hedeflendiğini kaydeden Hazar, "Toplanması hedeflenen 5,5 trilyon liralık gelir vergisinin yüzde 93'ü, yani yaklaşık 5,2 trilyon lirası doğrudan işçi, memur ve ücretli çalışanların maaşlarından kesilecektir. Zorunlu tüketim vergilerindeki artışlarla ortalama bir hanenin aylık vergi yükü 60 bin TL ile 76 bin TL arasına ulaşmıştır" diye konuştu.

Hazar, merkezi yönetimin 3 trilyon 868 milyar liralık bütçe açığını kapatmak için çalışanların ve vatandaşların üzerindeki vergi yükünü artırdığını ileri sürdü.

Kaynak: ANKA
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