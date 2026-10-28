Malatya'da 15 dakikalık sağanakta tıkanan mazgallar trafiği durma noktasına getirdi

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MALATYA'da etkili olan sağanak sonrası göle dönen yollarda trafik durma noktasına geldi. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yaklaşık 15 dakikalık sağanak sonrası tıkanan mazgallar nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar arızalandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollardaki suyun tahliye için çalışma başlattı.

Kent genelinde yer yer yağışın devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı