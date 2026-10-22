Malatya'da eşini bıçakla öldüren Akbulut, kendini boğazından yaralayıp öldü

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'KAÇARKEN BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ'

Eşi Perihan Akbulut'u bıçakla öldürüp olay yerinden kaçan Hasan Akbulut, polis ekipleri tarafından fark edildiğini anlayınca olayda kullandığı bıçakla kendisini boğazından yaraladı. Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'nde yaralı olarak yakalanan Akbulut, bölgeye çağrılan ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Akbulut, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobilde yapılan aramada suç aleti bıçağa incelenmek üzere el koydu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Recep BAĞDAT-Cahit ÖÇZELİK/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı