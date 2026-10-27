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Eyüpsultan'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yakup Özdoğan hastanede öldü

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Eyüpsultan'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yakup Özdoğan hastanede öldü Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yakup Özdoğan hastanede öldü
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Eyüpsultan'da motosikletiyle hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düşen Yakup Özdoğan (32), hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi, kazanın 3 şoförü ilgilendirdiğini ve ayrıntıların netleşmediğini söyledi; Özdoğan Malatya'da toprağa verildi.

EYÜPSULTAN'da motosikletli Yakup Özdoğan (32), önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü. Ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

Kaza, 21 Ekim saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Özdoğan idaresindeki motosiklet, F.T.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulup sürüklenen Özdoğan, C.Ç. kontrolündeki otomobilin önüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Yakup Özdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Yakup Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özdoğan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

'KAZADAN 1 SAAT ÖNCE "MOTOSİKLETİM ARIZALI" DİYEREK BENİ ARADI'

Ağabey Muhsin Özdoğan, "Arkadaşının yanına gidiyordu. Kazadan 1 saat önce beni aradı 'motosikletim arızalı' dedi. Bende 'yardıma geliyorum' dedim. Daha sonra kendisi 'tamam ben hallettim' deyip yola koyulduktan 1 saat sonra kazayı yapmış. Hastane polisleri beni aradıktan sonra hemen gittim. Kaza motosiklet arızasından kaynaklı değil, 3 kişinin ifadesini almışlar. Gerçekten acı bir durum, insan bu saatten sonra ne derse boş. Allah kimsenin başına vermesin. Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

MEMLEKETİ MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakup Özdoğan, 23 Ekim Cuma günü memleketi Malatya'da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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