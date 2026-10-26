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Kayserispor U17 takımında Arda Efe Ülgür, Karakavakspor'a 2 gol atıp 5 gole ulaştı

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Kayserispor U17 takımında Arda Efe Ülgür, Karakavakspor'a 2 gol atıp 5 gole ulaştı
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Kayserispor U17 takımı, U17 Gelişim Ligi 17. Grup 5. haftasında deplasmanda Malatya ekibi Karakavakspor'u 5-0 mağlup etti. 46. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Arda Efe Ülgür maçta 2 gol attı ve 4 maçta 5 gole ulaştı.

Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, gollerine devam ediyor.

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 5. haftasında deplasmanda Malatya ekibi Karakavakspor'u 5-0 mağlup etti. Karakavakspor maçına yedek başlayan ve 46. dakikada Ali Mert Akkamış'ın yerine oyuna dahil olan 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Arda Efe Ülgür 2 gole imza attı. Grupta geride kalan 5. hafta sonunda 4 maçta çıkan Kayserispor U17 takımı 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Arda Efe Ülgür ise 4 maçta 5 gole imza attı.

Arda Efe, bu sezon Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Malatya Yeşilyurt Spor ve Karakavakspor (2) maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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