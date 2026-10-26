MİAD Malatya Şubesi'nde Salih Erşahin ve Nida Gezek kolların başına getirildi

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Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi'nde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Gençlik Kolları Başkanlığına Salih Erşahin, Kadın Kolları Başkanlığına ise Nida Gezek getirildi.

MİAD Malatya Şubesi'nin teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde yapılan görevlendirmelerle Salih Erşahin Gençlik Kolları Başkanı, Nida Gezek ise Kadın Kolları Başkanı oldu.

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, yeni görevlerine başlayan başkanları tebrik ederek, birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içerisinde Malatya'nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni etti.

Budak, görevlendirmelerin MİAD ailesine, Malatya'ya ve tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı