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Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, Hekimhan İlçe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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