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Elazığ'da Kömürhan Köprüsü'nde 3 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 02 ACP 674, 78 ABG 238 ve 27 AUZ 025 plakalı tırlar, Elazığ- Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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