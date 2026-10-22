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Karakaya Baraj Gölü'nün üç il sınırındaki doğal bölümü dronla görüntülendi

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Karakaya Baraj Gölü'nün üç il sınırındaki doğal bölümü dronla görüntülendi
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Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı'nın Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği bölümü dronla görüntülendi. Doğal ağaç ve bitki örtüsüyle dikkati çeken bölge, fotoğraf tutkunlarına etkileyici manzaralar sunuyor.

Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Barajı'nın Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği noktada kalan ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken bölümü, dronla görüntülendi.

Malatya'nın Doğanyol, Elazığ'ın Maden ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçeleri arasında uzanan Karakaya Barajı, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölge, doğal olarak yetişen meşe, menengiç ve alıç ağaçları ile sumak gibi bitkilerin oluşturduğu örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor.

Brezilya, Paraguay ve Arjantin sınırlarının Parana ve Iguazu nehirlerinin birleştiği noktada buluştuğu bölgeye benzetilen Karakaya Baraj Gölü'nün üç ilin sınırlarının kesiştiği kesimi, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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