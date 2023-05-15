Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haberleri
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Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı
Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı
Büyükşehir, Mimarsinan OSB Kavşağı ile refüjleri ağaç taşıma yöntemi ile ağaçlandırıyor
Büyükşehir KAYMEK Gençlik Korosu'ndan Anneler Günü sürprizi
Büyükşehir İtfaiyesi'nden bataklıkta 2 saatlik koyun kurtarma operasyonu
Spor A.Ş sporcuları yüzmede Türkiye Şampiyonası vizesi aldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde konuştu: (1)
Türkiye'nin en donanımlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne İlgi Büyük
KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor
KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor
KAYMÜDER: "İşletmelerin önü açılmalı, rekabet desteklenmeli"
Ceza infaz kurumunda annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
Ceza İnfaz Kurumu'nda anne yanında kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi
Bakan Akar: "Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz"
Bakan Akar: "Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz"
Bakan Akar, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinliğinde konuştu Açıklaması
Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Doğasında Hareket Var" etkinliğinde yürüdü
Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"
Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"
Bakan Akar ile gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı şiir
Büyükşehir Spor AŞ'nin 2'nci bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'ne devlet üstün fedakârlık madalyası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası
Başkan Büyükkılıç'tan ilçelere daha modern ve konforlu ulaşım
Vatandaşlar bayramda hayvanat bahçesine akın etti: 100 bin ziyaretçi
Vatandaşlar bayramda hayvanat bahçesine akın etti: 100 bin ziyaretçi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi "çocuk şenliği" düzenleyecek
Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi
Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik "otobüs" benzetmesi