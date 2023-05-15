Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi haber, Kayseri Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı

Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 15.05.2023
Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı

Kayseri'de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 15.05.2023
Fatma Maraşlı, milli takım ile Çin'e gitti

Fatma Maraşlı, milli takım ile Çin'e gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 15.05.2023
Büyükşehir, Mimarsinan OSB Kavşağı ile refüjleri ağaç taşıma yöntemi ile ağaçlandırıyor

Büyükşehir, Mimarsinan OSB Kavşağı ile refüjleri ağaç taşıma yöntemi ile ağaçlandırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 15.05.2023
Büyükşehir KAYMEK Gençlik Korosu'ndan Anneler Günü sürprizi

Büyükşehir KAYMEK Gençlik Korosu'ndan Anneler Günü sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 14.05.2023
Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 30 koyun kurtarıldı

Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 30 koyun kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 11.05.2023
Büyükşehir İtfaiyesi'nden bataklıkta 2 saatlik koyun kurtarma operasyonu

Büyükşehir İtfaiyesi'nden bataklıkta 2 saatlik koyun kurtarma operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 11.05.2023
Kayseri'de başı bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kayseri'de başı bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 10.05.2023
Tokgöz ailesinin acı günü

Tokgöz ailesinin acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 09.05.2023
Bakan Akar'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Bakan Akar'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 09.05.2023
Gökmen Çiçek, deprem bölgesinde unutamadıklarını anlattı

Gökmen Çiçek, deprem bölgesinde unutamadıklarını anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 08.05.2023
Spor A.Ş sporcuları yüzmede Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Spor A.Ş sporcuları yüzmede Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 08.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde konuştu: (1)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 06.05.2023
Türkiye'nin en donanımlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne İlgi Büyük

Türkiye'nin en donanımlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne İlgi Büyük

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 05.05.2023
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 05.05.2023
KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor

KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 05.05.2023
KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor

KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 05.05.2023
KAYMÜDER: 'İşletmelerin önü açılmalı, rekabet desteklenmeli'

KAYMÜDER: "İşletmelerin önü açılmalı, rekabet desteklenmeli"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 04.05.2023
Kayseri'de spor kulüplerine tam destek

Kayseri'de spor kulüplerine tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 04.05.2023
Ceza infaz kurumunda annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Ceza infaz kurumunda annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 03.05.2023
Ceza İnfaz Kurumu'nda anne yanında kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Ceza İnfaz Kurumu'nda anne yanında kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 03.05.2023
Büyükkılıç; AYKOME Toplantısı'na başkanlık etti

Büyükkılıç; AYKOME Toplantısı'na başkanlık etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 03.05.2023
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, işçi ve aileleriyle konserde bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 02.05.2023
Bakan Akar: 'Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz'

Bakan Akar: "Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Bakan Akar: 'Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz'

Bakan Akar: "Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik yedirmeyeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Bakan Akar, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinliğinde konuştu Açıklaması

Bakan Akar, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 'Doğasında Hareket Var' etkinliğinde yürüdü

Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Doğasında Hareket Var" etkinliğinde yürüdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: "40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Bakan Akar ile gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı şiir

Bakan Akar ile gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı şiir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 01.05.2023
Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi

Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 30.04.2023
Kayseri Büyükşehir'den Doğa Yürüyüşü

Kayseri Büyükşehir'den Doğa Yürüyüşü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 30.04.2023
Vatandaşlar piknik etkinliğinde buluşuyor

Vatandaşlar piknik etkinliğinde buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 28.04.2023
KAYMEK, Kitap Okuma Yarışması'nın 2'ncisini düzenliyor

KAYMEK, Kitap Okuma Yarışması'nın 2'ncisini düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 27.04.2023
Büyükşehir Spor AŞ'nin 2'nci bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor

Büyükşehir Spor AŞ'nin 2'nci bahar dönemi spor okulu kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 27.04.2023
Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 27.04.2023
Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 27.04.2023
CZN Burak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

CZN Burak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 26.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'ne devlet üstün fedakârlık madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'ne devlet üstün fedakârlık madalyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 26.04.2023
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 26.04.2023
Başkan Büyükkılıç'tan ilçelere daha modern ve konforlu ulaşım

Başkan Büyükkılıç'tan ilçelere daha modern ve konforlu ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 26.04.2023
Büyükşehir KAYMEK'ten İncesu'da hazır giyim kursu

Büyükşehir KAYMEK'ten İncesu'da hazır giyim kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 26.04.2023
Vatandaşlar bayramda hayvanat bahçesine akın etti: 100 bin ziyaretçi

Vatandaşlar bayramda hayvanat bahçesine akın etti: 100 bin ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 24.04.2023
Vatandaşlar bayramda hayvanat bahçesine akın etti: 100 bin ziyaretçi

Vatandaşlar bayramda hayvanat bahçesine akın etti: 100 bin ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 24.04.2023
Kayseri'de 'çocuk şenliği' düzenlendi

Kayseri'de "çocuk şenliği" düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 23.04.2023
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'çocuk şenliği' düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi "çocuk şenliği" düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 22.04.2023
Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 21.04.2023
Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi

Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 20.04.2023
Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik 'otobüs' benzetmesi

Bakan Akar'dan terörle iş birliğine yönelik "otobüs" benzetmesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 20.04.2023
Milli Savunma Bakanı Akar'dan otobüs benzetmesiyle 'terörle işbirliği' tepkisi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan otobüs benzetmesiyle "terörle işbirliği" tepkisi Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi - 20.04.2023
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