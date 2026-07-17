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Kayseri'de tedavisi tamamlanan 35 yaban kuşu doğaya salındı

Kayseri'de tedavisi tamamlanan 35 yaban kuşu doğaya salındı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 35 yaban kuşunu doğal yaşam alanlarına bıraktı. Kuşlar arasında şahin, kerkenez, güvercin ve kumru bulunuyor.

Kayseri'de tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 35 yaban kuşu yeniden doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince doğadan yaralı halde alınarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığına bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne getirilen yaban kuşlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Veteriner hekimler ile uzman ekiplerin gözetiminde sağlıklarına kavuşturulan 5 kızıl şahin, 9 kerkenez, 18 güvercin ve 3 kumru, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılmaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, yaban kuşlarını yeniden doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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