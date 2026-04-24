Kayseri'de ortaokul öğrencilerine kentin turizm değerleri anlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Turizm Haftası kapsamında Pınarbaşı ilçesindeki ortaokul öğrencilerine kentin turizm değerlerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Pınarbaşı Yukarı Borandere Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrencilere turizmin önemi, Erciyes'in Kayseri turizmi açısından taşıdığı değer ve şehrin turizm potansiyeline ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Akşehirlioğlu ve Dursun, okul müdürünün belirleyeceği bir tarihte öğrencilere yönelik Erciyes gezisi düzenleneceği müjdesini verdi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.