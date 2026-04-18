Kayseri'de aileler, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi konusunda bilinçlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ, Kayseri Aile Platformu koordinasyonunda çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi için ailelere yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde aile içi iletişim ve güvenli eğitim ortamları gibi konular ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) aracılığıyla, Kayseri Aile Platformu koordinasyonunda düzenlenen toplantıda aileler, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi konusunda bilinçlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son dönemde okullarda yaşanan üzücü olaylara karşı adıma atılarak aileleri bilinçlendirmeye yönelik bir program hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, Kayseri Aile Platformu koordinasyonunda kaymakamlık, müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle seminer düzenlendi.

Seminerde, çocukların karşılaşabileceği riskler, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması gibi önemli başlıklar ele alındı.

Uzmanlar, ailelerin bilinçli yaklaşımının çocuk gelişiminde kritik rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
