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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Uzman Mehmet Tatar'ın verdiği eğitimde güvenlik işaretleri, risk etmenleri, yangın ve çalışma mevzuatı konuları ele alındı. Başkan Memduh Büyükkılıç da eğitime katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, A sınıfı iş güvenliği uzmanı Mehmet Tatar tarafından verilen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılara, güvenlik ve sağlık işaretleri, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, yangın ve yangından korunma, çalışma mevzuatıyla iş yeri temizliği ve düzeni konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitime, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Kaynak: AA
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