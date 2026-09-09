Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kırsaldaki sulama yatırımları hizmete alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Özvatan ilçesi Taşlık Mahallesi, Pınarbaşı ilçesi Yukarıbeyçayır Mahallesi ve Kocasinan ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde kapalı sistem sulama tesisi projelerini tamamlayarak hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Taşlık'ta, Yukarıbeyçayır'da ve Yuvalı'da toplam yatırım maliyeti yaklaşık 9 milyon lira olan üç sulama sistemi şehrin tarımsal üretimine güç katacak.

Büyükşehir Belediyesi, Taşlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen rehabilitasyon projesi kapsamında sulama tesisi yapım işini tamamladı.

Proje kapsamında 80 litre/saniye debiye sahip su kaynağı değerlendirilerek, 1100 dekar tarım arazisi, geleneksel vahşi salma sulama yönteminden kurtarılarak modern kapalı basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu.

Yukarıbeyçayır Mahallesi YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi, 35 litre/saniye debiye sahip su kaynağından, cazibeli sistem ve kot farkından yararlanılarak enerji maliyeti oluşturmadan sulama yapılmasına imkan tanıyor.

Proje 2 milyon 996 bin 610 lira sözleşme bedeli ile tamamlandı.

Yaklaşık 2,5 milyon liralık Yuvalı Mahallesi Kapalı Sistem Sulama Projesi ile bölgedeki 300 dekarlık sulama sahası 730 dekara çıkarılırken, böylece sulama kapasitesi yaklaşık 2,5 katına çıkarıldı.

Kaynak: AA