Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresine 900 araç kapasiteli yeni otopark açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresindeki ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 900 araç kapasiteli yeni otoparkı hizmete kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 20 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen otoparkın, günlük kullanımın yanı sıra özellikle etkinlik günlerinde yaşanan araç yoğunluğunun azaltılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Millet bahçesinin karşısındaki yeni 900 araçlık otopark yatırımıyla birlikte, özellikle ziyaretçi sayısının arttığı dönemlerde oluşan ilave otopark ihtiyacına çözüm oluşturulması amaçlanıyor.

Millet bahçesinin karşısında oluşturulan yeni otoparka araç park eden vatandaşlar, Erciyes Üniversitesi karşısındaki kapıdan yaya olarak millet bahçesine giriş yapabilecek. Böylece ziyaretçilerin araçlarını daha düzenli ve güvenli biçimde park edebilmesi, millet bahçesi çevresindeki araç yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde farklı noktalarda vatandaşların kullanımına sunulan mevcut otoparklarda ise 4 bin 247 araçlık kapasite bulunuyor.

Kaynak: AA