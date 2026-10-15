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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıkla AUS pilot çalışmasında yer alıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülecek pilot çalışmada yer alıyor. Çalışma kapsamında kentin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımları ulusal AUS mimarisiyle uyumlu hale getirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımlarını Bölgesel Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) mimarisiyle uyumlu hale getirecek pilot çalışmada yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülecek çalışma kapsamında Kayseri'nin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımları, ulusal AUS mimarisiyle uyumlu hale getirilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve Kayseri'nin de dahil edileceği proje için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman ile Şube Müdürü Özgür Talih katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, ülke genelindeki akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının birbiriyle entegre çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje, kurumsal, fonksiyonel, fiziksel ve haberleşme olmak üzere dört temel katmandan oluşuyor.

Bursa'daki ilk uygulamanın ardından Kayseri'nin de pilot şehirler arasında yer almasıyla kentin mevcut ulaşım sistemleri, teknolojik altyapısı ve geleceğe yönelik projeleri ulusal mimari çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, 112 gibi ulaşım ve acil durum yönetiminde rol üstlenen paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi planlanıyor.

Kentte halihazırda kullanılan ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan AUS donanımları, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojik altyapılar da ulusal mimariyle eşleştirilecek.

Kaynak: AA
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