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Tarihi Köprüye 25 Bin Metrekarelik Rekreasyon Alanı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'daki tarihi Şahruh Köprüsü yanında 25 bin metrekarelik rekreasyon alanı inşa ediyor; ilk etap tamamlandı, alanda mescit, oyun alanı ve piknik masaları yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün yanına 25 bin metrekarelik rekreasyon alanı inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılırmak üzerinde bulunan ve Dulkadiroğulları döneminden bugüne ulaşan köprünün çevresinde kırsal turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan projenin ilk etabı tamamlandı.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler daire başkanlıkları ekipleri, altyapı çalışmaları kapsamında 6 bin metrekare parke ve 4 bin 500 metre bordür imalatı gerçekleştirdi.

Çevre koruma çiti ve aydınlatma işlemlerini bitiren ekipler, zemin tesviyesi, peyzaj, ağaç dikimi ve sulama sistemi kurulumuna devam ediyor.

Vatandaşlara dinlenme ve piknik imkanı sunacak alanda, mescit, çocuk oyun alanı, kamelyalar ve piknik masaları yer alacak.

Kaynak: AA
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