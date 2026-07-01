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Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde inşa edilen okul projesinde sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde inşa edilen okul projesinde sona gelindi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Gökkent Mahallesi'nde 85 milyon lira yatırımla inşa edilen 16 derslikli okulun yapımında sona gelindi. 480 öğrenci kapasiteli okulda ana sınıfı, fen, resim ve müzik derslikleri, kütüphane, çok amaçlı salon gibi birimler yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever desteğiyle Gökkent Mahallesi'nde 85 milyon lira yatırım maliyetli 16 derslikli okulun yapımında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı koordinesinde 85 milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje, bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan yapısıyla toplam 3 bin 227 metrekare kullanım alanına sahip.

Yaklaşık 480 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek okulda, 16 dersliğin yanı sıra ana sınıfı, fen dersliği, resim ve müzik derslikleri, kütüphane, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, öğrenci kantini, mescit ve idari birimler de yer alıyor.

Okul, tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek hizmete sunulacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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