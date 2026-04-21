Haberler

KAYÜ öğrencileri, Doğal Ürünler Bahçesi'nde uygulamalı tarım eğitimi aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğal Ürünler Bahçesi'nde Kayseri Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı tarım eğitimi verdi. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlilerince Doğal Ürünler Bahçesi'nde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencilerine uygulamalı tarım eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programından 10 öğrenci sahada eğitim aldı.

Program hakkında bilgi veren KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulama becerilerine dönüştürmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait doğal ürünler bahçesine uygulama yapmak üzere geldik. Öğrencilerimiz almış oldukları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek üzere domates ve biber fidelerinde şaşırtma işlemi yapmak için buraya geldiler." ifadelerini kullandı.

Bahçe Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun da eğitimde öğrencilere bahçenin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

