Haberler

Sarıoğlan'da kadınlara yönelik "örgü günleri" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Örgü Günleri' etkinliği, kadınların sosyalleşmesi ve el becerilerini geliştirmesi amacıyla devam ediyor. Etkinlikte sağlık konularında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi tarafından ilçedeki kadınlar için her ay düzenlenen "Örgü Günleri" etkinliği sürüyor.

Kadınların sosyalleşmesi ve el becerilerini geliştirmesi amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Sami Yücel, ebeler Hilal Er ve Yasemin Sever tarafından sağlık konularında bilgi verildi.

Sağlık görevlileri, kadın sağlığı, erken teşhisin önemi, hijyen ve genel sağlık taramaları gibi konularda bilgilendirmeler yaparak, kadınların merak ettiği soruları yanıtladı.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi yetkilileri, merkezin sadece bir kurs alanı değil, aynı zamanda kadınların her konuda desteklendiği bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hasan Baldık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

