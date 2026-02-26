Haberler

Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası sokak hayvanları ve yılkı atları için doğaya yem ve mama bıraktı. Ekipler, besin bulmakta zorlanan hayvanlar için planlı bir yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren kar yağışı sonrası besin kaynaklarına ulaşmakta zorlanan sokak hayvanları için planlı ve koordineli yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yılkı atları, kedi, köpek ve güvercinler için doğaya yem ve mama bıraktı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
