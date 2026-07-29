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Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar'da sulama kanallarını yeniliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 635 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanalları, 7 milyon liralık projeyle modernize ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 635 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanalları, 7 milyon liralık projeyle modernize ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Kale mahalleleri ile ilçe merkezinde tarımsal arazi sulamasında kullanılan toprak kanallar modern bir şekilde yenileniyor.

Yeşilhisar Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplam 635 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, 7 milyon liralık yatırımla 12 metre genişlikte eşik tipi bentler kullanılarak, 3 bin 500 metre beton kaplamalı açık kanal ve sanat yapılarıyla modernize ediliyor.

Proje, üreticilerin verimli bir şekilde sulama yapabilmesine imkan tanıyacak ve diğer taraftan da hayati bir öneme sahip su konusunda tasarruf sağlayacak.

Kaynak: AA
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