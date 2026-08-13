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Kayseri'de Bedesten Otoparkı Çatı Yenileme Çalışması

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bedesten Katlı Otopark'ın çatısını yeniliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bedesten Katlı Otopark'ın çatısını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda kent genelindeki belediye hizmet binaları ve tesislerde teknik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 bin metrekarelik alana sahip Bedesten Katlı Otopark'ın çatı yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik Bakım ve Onarım Şube Sorumlusu Bekir Safa Sümer, belediyeye ait hizmet binaları ve tesislerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sümer, şunları kaydetti:

"Belediye hizmet binalarımızın ve tesislerimizin teknik, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bedesten Katlı Otopark'ımızda 4 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz membran uygulamasında yüzde 60 seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz."

Kaynak: AA
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