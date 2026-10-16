Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Çatakdere'de 1354 metrekare sosyal alan yapıyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Çatakdere'de 1354 metrekare sosyal alan yapıyor.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde 1354 metrekarelik sosyal yaşam alanı yapıyor. Alanda 10 kamelya, 10 oturma bankı, çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri yer alacak; projenin LED aydınlatma direkleriyle tamamlanması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde 1354 metrekarelik sosyal yaşam alanı yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıkları işbirliğinde yürütülen projede, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların sosyal ve sportif ihtiyaçları için tasarlanan proje kapsamında1065 metre bordür uygulaması yapıldı. Alanda 10 kamelya, 10 oturma bankı, çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri yer alacak.

Oyun ve spor alanlarına 408 metrekare kauçuk zemin kaplanan parkta, sulama sistemi montajını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahada toprak tesviyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına geçilecek.

Projenin, montajı gerçekleştirilecek LED aydınlatma direkleri ile tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 439 sitede yayınlandı.
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
Özgür Özel’den Mehmet Uçum’un seçim tarihi açıklamasına tepki: Bu rakama kimle ulaşıyormuş?

Uçum'un açıklaması Özel'i harekete geçirdi! Bu sözlerle seslendi
Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
Maduro’dan mahkemede 'işkence' iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte mahkemedeki sözleri
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı