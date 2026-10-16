Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Çatakdere'de 1354 metrekare sosyal alan yapıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde 1354 metrekarelik sosyal yaşam alanı yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıkları işbirliğinde yürütülen projede, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların sosyal ve sportif ihtiyaçları için tasarlanan proje kapsamında1065 metre bordür uygulaması yapıldı. Alanda 10 kamelya, 10 oturma bankı, çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri yer alacak.

Oyun ve spor alanlarına 408 metrekare kauçuk zemin kaplanan parkta, sulama sistemi montajını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahada toprak tesviyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına geçilecek.

Projenin, montajı gerçekleştirilecek LED aydınlatma direkleri ile tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA