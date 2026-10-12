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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclisinde 94 madde karara bağlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında 60 asıl ve 34 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda raylı sistem hattı yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri ile Anne Ulaşım Destek Kartı projesi kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 60 asıl, 34 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 6. Aşama Erkilet-Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi Raylı Sistem Hattı'nın yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi ile kentte ikamet eden annelere yönelik Anne Ulaşım Destek Kartı projesi de meclis gündeminde yer aldı.

Her iki madde de mecliste kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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