Kayseri'de ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti, gençlerin hayatını kolaylaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek projelerinden ücretsiz çamaşır yıkama hizmetiyle gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Akademi Çamaşır Yıkama Merkezi, öğrencilerin ihtiyacına çözüm sunuyor.

Projeyle özellikle şehir dışından gelerek kentte eğitim gören ve yurtta kalan üniversite öğrencileri, çamaşır yıkama ve kurutma hizmetinden tamamen ücretsiz faydalanabiliyor.

Geçen yıl yaklaşık 11 bin öğrenciye hizmet sunan merkez, bu yıl da faaliyetlerini sürdürüyor.