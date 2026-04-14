Kayseri'de ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti, gençlerin hayatını kolaylaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek kapsamında ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti sunarak gençlerin hayatını kolaylaştırıyor. Şehir dışından gelen öğrenciler, bu hizmetten yararlanarak çamaşır yıkama ve kurutma işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek projelerinden ücretsiz çamaşır yıkama hizmetiyle gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Akademi Çamaşır Yıkama Merkezi, öğrencilerin ihtiyacına çözüm sunuyor.

Projeyle özellikle şehir dışından gelerek kentte eğitim gören ve yurtta kalan üniversite öğrencileri, çamaşır yıkama ve kurutma hizmetinden tamamen ücretsiz faydalanabiliyor.

Geçen yıl yaklaşık 11 bin öğrenciye hizmet sunan merkez, bu yıl da faaliyetlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, saldırgan intihar etti
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı

Dosyayı raftan indiren detay! Gizli notta bakın kimin adı yazılıydı
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler
Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

"Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım"
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Ortalığı yıkan sözlerini gölgede bıraktı! Kapıyı açarken olay cümle