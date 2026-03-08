Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 bini aşkın kişiye iftar verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 bini aşkın kişiye iftar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde kurduğu çadırlar ve yemekhanesinde her gün 30 bini aşkın vatandaşa iftar sofrası hazırlayarak hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 bini aşkın kişiye iftar verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde belirlenen noktalarda kurulan çadırlar ve belediye yemekhanesinde vatandaşların iftar yapmaları için programlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, her gün kurduğu iftar sofrası ile 30 bini aşkın kişiye hizmet verdi.

İftar sofralarının ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere herkese açık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu