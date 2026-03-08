Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 bini aşkın kişiye iftar verdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde kurduğu çadırlar ve yemekhanesinde her gün 30 bini aşkın vatandaşa iftar sofrası hazırlayarak hizmet veriyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 bini aşkın kişiye iftar verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde belirlenen noktalarda kurulan çadırlar ve belediye yemekhanesinde vatandaşların iftar yapmaları için programlar devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, her gün kurduğu iftar sofrası ile 30 bini aşkın kişiye hizmet verdi.
İftar sofralarının ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere herkese açık olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan