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Hacılar'da çocuklara oyun ve spor şöleni

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar için oyun alanları, sahne gösterileri ve sportif aktiviteler düzenledi. Başkan Bilal Özdoğan etkinliği ziyaret ederek teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara yönelik oyun ve spor etkinlikleri düzenlendi.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan oyun alanları, sahne gösterileri ve çeşitli sportif aktivitelerde çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Spor AŞ'nin düzenlediği organizasyonun ilçeye hareketlilik kattığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Spor AŞ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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