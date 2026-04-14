Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylık sürecinin lansmanı yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin 2027 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecinin lansmanını 16-17 Nisan'da gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Avrupa'nın en iyi spor şehri ödülünü aldığını ve uluslararası platformlarda spor alanında çeşitli projelerle iddialı olduklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Kayseri'nin 2024 yılında Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilerek "Altın Bayrak" almaya hak kazandığını söyledi.

Bu ödülün ardından Dünya Spor Başkenti için başvuru yaptıklarını ve sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri, uluslararası platformlarda sadece Erciyes Kayak Merkezi'yle anılan bir yer değil. Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildi. Şimdi de 2027 yılı için Dünya Spor Başkenti adaylığına başvurduk. 16-17 Nisan'da başvurunun lansmanını yapacağız. Yetkililer gelip inceleme yapacaklar. Şehrimizdeki spor alt yapısını yeniden gözden geçirecekler. Yeni yaptığımız projeleri görecekler. Dünya Spor Başkenti seçileceğimize inanıyorum. Bu konuda iddialıyız çünkü bu spor alt yapısı hiç bir yerde yok."

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinin de tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
