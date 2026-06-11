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Sarıoğlan'da kursiyer sıfır atık temasıyla yaptıkları ürünleri öğrencilere hediye etti

Sarıoğlan'da kursiyer sıfır atık temasıyla yaptıkları ürünleri öğrencilere hediye etti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi dikiş atölyesi kursiyerleri, sıfır atık temasıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden ürettikleri kalemlik ve hediyeleri ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye etti. Proje, çevre bilinci ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nin dikiş atölyesi kursiyerleri, sıfır atık temasıyla hazırladıkları el emeği ürünleri ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye etti.

Merkez ve ilçelerdeki faaliyetlerini aralıksız sürdüren KAYMEK'in "El Emeği Gönül Bağı Projesi" kapsamında, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi dikiş atölyesinde eğitim gören kursiyerler, israfın önlenmesi ve geri dönüşüme katkı sağlanması amacıyla artan kumaşları tek tek işledi.

?Kursiyerlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden tamamen el emeğiyle ürettiği renkli kalemlikler ve çeşitli hediyeler, ilçede eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine hediye edildi.

Hem çevre bilincine hem de toplumsal dayanışmaya dikkat çekilen etkinlikte, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Projeyle paylaşma ve gönül bağı duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hasan Baldık
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