Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağaçlarda budama çalışması yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, raylı sistem güzergahında ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla hat boyunca uzayan ağaç dallarında form ve budama işlemleri yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Stadyum ile Esentepe tramvay istasyonları arasındaki güzergahta ağaçların budama işlemleri yapılıyor.

Özellikle tramvay seferlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde devam edebilmesi için planlanan çalışmalar kapsamında, hat boyunca uzayan ağaç dallarının araçlara zarar vermesinin ve elektrik hatlarına temas etmesinin önüne geçiliyor.

Ekipler, çalışmalarını vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak adına gece saatlerinde gerçekleştiriyor.