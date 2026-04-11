Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağaçlarda budama çalışması yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem güzergahındaki ağaç dallarını budayarak tramvay seferlerinin güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Ekipler, bu işlemleri vatandaşların yaşamını aksatmamak için gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, raylı sistem güzergahında ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla hat boyunca uzayan ağaç dallarında form ve budama işlemleri yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Stadyum ile Esentepe tramvay istasyonları arasındaki güzergahta ağaçların budama işlemleri yapılıyor.

Özellikle tramvay seferlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde devam edebilmesi için planlanan çalışmalar kapsamında, hat boyunca uzayan ağaç dallarının araçlara zarar vermesinin ve elektrik hatlarına temas etmesinin önüne geçiliyor.

Ekipler, çalışmalarını vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak adına gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Haberler.com
500

Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi