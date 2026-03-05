Haberler

Kayseri'de Hunat Hatun Camisi ışıkla donatıldı

Kayseri'de Hunat Hatun Camisi ışıkla donatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hunat Hatun Camisi önünü ramazan ayının ruhunu yansıtacak şekilde hilal ve yıldız motifli ışıklarla süsledi. Çalışma, cami önündeki meydanda 'Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' yazısıyla da dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hunat Hatun Camisi önü, hilal ve yıldız motifli dekoratif ışıklarla donatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam eden belediye ekipleri, şehrin önemli tarihi ve sosyal noktalarından olan cami önünü, özel ışıklandırma ve dekoratif şekillerle süsledi.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, cami önündeki meydan "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı hilal ve yıldız motifleriyle aydınlatıldı.

Kurulan dekoratif ışıklandırmalar, akşam saatlerinde bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu