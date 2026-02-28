Haberler

Spor AŞ Kız Hentbol Takımı il birincisi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesindeki Spor Kulübü Kız Hentbol Takımı il birincisi oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10-26 Şubat tarihleri arasında Talas Spor Salonu'nda gerçekleşen Küçük Kız-Erkek Hentbol İl Birinciliği Müsabakalarında Spor AŞ Kız Hentbol Takımı Kayseri il birinciliği elde ederken, Erkek Hentbol Takımı da ikincilik kazandı.

Önemli bir başarı elde ederek özgüven kazanan sporculara madalya ve kupalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen takdim etti. Sekmen, sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da antrenör Fatih Kulmaç ile kız ve erkek hentbol takım sporcularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.






