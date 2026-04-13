KAYMEK, AB tescilli Kayseri pastırması için doğrama ve sunum tekniği kursu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından, Avrupa Birliği tescilli Kayseri pastırmasının tanıtımı ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açıldı.

Avrupa Birliği (AB) tescili verilen Kayseri pastırması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürünü olan Kayseri pastırmasının tanıtımına ve bu alanda istihdama katkı sunmak amacıyla kurs açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYMEK mutfak şefi Mustafa Tosun, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla KAYMEK kursları kapsamında Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu'muzu açtık. Kursiyerlerimizle birlikte bıçak tutma, masat kullanma ve ince doğrama tekniklerini öğrendik. İlerleyen zamanlarda farklı branşlarda kurslarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
