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Kayseri İtfaiyesi Ağustosta 1671 Olaya Müdahale Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ağustos ayında 1086 yangın, 448 kurtarma, 119 trafik kazası ve 18 su baskını olmak üzere toplam 1671 olaya müdahale etti. Ekipler ayrıca 689 kişiye eğitim verdi ve 87 denetim gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağustos ayında 1671 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 19 istasyon, 57 araç ve 343 personelle hizmet veren itfaiye teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen ay boyunca 1086 yangın, 448 kurtarma, 119 trafik kazası ve 18 su baskını olmak üzere toplam 1671 vakaya müdahalede bulundu.

Ekipler ayrıca vatandaşların olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmeleri amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında 689 kişiye eğitim verdi, 87 denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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