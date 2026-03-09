Haberler

Kayseri'de kasaplar denetledi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri kasapları denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketi ve gramajına ilişkin yönetmelikler kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Komiseri Mustafa Koçak, denetimlerde bir işletmeye işlem yapıldığını, genelde herhangi bir aksaklığa rastlanmadığını belirtti.

Koçak, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
