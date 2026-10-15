Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde kış öncesi kar direği dikiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış öncesi kırsal mahallelerde kar direkleri dikimi ve yol işaretleme çalışması yürütüyor. Yeşilhisar'da 13, Bünyan'da 2 ve Sarıoğlan'da 4 mahallede tamamlanan çalışma, sürücülerin güzergahı daha rahat takip etmesini sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış mevsimi öncesi kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmak ve yol konforunu güçlendirmek için kar direkleri dikimi ve yol işaretleme çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar'da 13, Bünyan'da 2 ve Sarıoğlan'da 4 kırsal mahallede çalışmalarını tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi ile Felahiye ilçesi arasındaki güzergahta da kar direği dikim çalışması yaptı.

Kış mevsiminde kar yağışı, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi gibi etkenlerin ulaşım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle sürücülerin yol güzergahını daha rahat takip edebilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

Giydiği mont 6-0'lık hezimetin önüne geçti! İşte fiyatı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Sel felaketi dere yataklarını yeniden gündeme taşıdı! Kanun açık ama yapılaşma durmuyor

Kanun 'yapamazsın' diyor, insanoğlu ferman dinlemiyor
Ankara'da 4 kuşak hekim ailesi! Büyük dededen torununa uzanan doktorluk geleneği Ravza Zeynep'le sürüyor

Bu ailede 5 kişi beyaz önlük giyiyor! Gelenek 4. kuşağa ulaştı
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi