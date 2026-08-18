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Kayseri'de 5 bin TL'lik eğitim desteği başvuruları tamamlandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 5 bin liralık kırtasiye ve beslenme desteği başvuruları tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 5 bin liralık kırtasiye ve beslenme desteği başvuruları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi desteğinden yararlanmak için 14 bin 320 başvuru yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ağustos'ta başlatılan başvuru süreci 17 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Başvurular, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterleri doğrultusunda incelenecek.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından destek almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Kaynak: AA
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