Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personelin kurumsal kapasitesini artırmak ve disiplin süreçlerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla "İşçi ve Memur Personel Disiplin Süreçleri" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Eğitimde, disiplin süreçlerine ilişkin mevzuat, uygulama esasları ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Özgür Akın Yıldız tarafından verilen eğitimde, memur, sözleşmeli ve işçi personelin disiplin işlemlerinde ortak bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim programına, belediye ve bağlı şirketlerde görev yapan disiplin amirleri, şube müdürleri, şefler ile disiplin iş ve işlemlerini yürüten personel katıldı.