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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sarız'da 1,3 km'lik yol açma çalışmasını sürdürüyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sarız'da 1,3 km'lik yol açma çalışmasını sürdürüyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da Sancakağıl-Tavla mahalleleri arasındaki 1,3 km'lik yol açma çalışmasını sürdürüyor. Sert kaya nedeniyle kontrollü patlatma uygulanıyor; yeni güzergah kışın acil yardım araçlarının ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesinde iki mahalle arasında başlatılan 1,3 kilometrelik yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sancakağıl ile Tavla mahalleleri arasındaki güzergahta yol açma çalışması yürütüyor.

Bölgedeki sert kaya yapısı iş makinelerinin çalışmasını zorlaştırdığı için ekipler, güvenlik önlemleri altında kontrollü patlatma yöntemi uyguluyor.

İlçe merkezinden Ördekli, Tavla, Çağşak, Dallıkavak ve Kırkısrak mahallelerine uzanan grup yolu niteliğindeki yeni güzergahla, kış aylarında acil yardım araçlarının ve vatandaşların bölgeye ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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