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Kayseri'de özel öğrenciler ve aileleri kamp merkezinde doğanın tadını çıkardı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri, Sarımsaklı Kamp Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte doğada vakit geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri, Sarımsaklı Kamp Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte doğada vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, program boyunca öğrenciler ve aileleri, birbirinden renkli etkinlikler, sportif aktiviteler ve eğlenceli oyunlarla dolu unutulmaz bir gün geçirdi.

Sarımsaklı Kamp Merkezi'nin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen anlamlı buluşma, öğrenciler ve aileleri için sadece bir kamp etkinliği değil, paylaşımın, dayanışmanın ve mutluluğun ön planda olduğu özel bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.

Kaynak: AA
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