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Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor
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Yaz aylarında kavurucu sıcakların tırmanması, park halindeki otomobilleri adeta birer saatli bombaya dönüştürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, araç içerisinde gelişigüzel bırakılan çakmak, deodorant ve powerbank gibi günlük eşyaların yüksek ısıyla birlikte patlayarak infilak edebileceği ve geri dönülemez yangınlara yol açabileceği konusunda kritik bir uyarı yayınladı.

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araç içinde unutulan çakmak, deodorant ve taşınabilir şarj cihazlarının aşırı sıcakta yangına yol açabileceğini bildirdi.
  • Araç camları mercek etkisi yaratarak yangın riskini artırıyor.
  • Alışveriş merkezleri ve market önlerinde çocuklar ve evcil hayvanlar kapalı araçta bırakılıyor, havasızlık nedeniyle tehlike oluşuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte araç sahiplerini adeta ölümcül bir tuzağa karşı uyardı. Araç içinde unutulan çakmak, deodorant ve taşınabilir şarj cihazlarının aşırı sıcakta birer bombaya dönüştüğünü belirten yetkililer, camların mercek etkisi yaratarak büyük yangınları tetiklediğine dikkat çekti.

CAMLAR MERCEK ETKİSİ YARATIYOR: YANGIN RİSKİ KATLANIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, artan hava sıcaklıklarının araç içindeki tehlikeli maddelerle birleştiğinde faciaya yol açabileceğini belirtti. Bağdat, "Havaların ısınmasıyla birlikte araçlarımızda bulunan camlar mercek görevi yapıyor. Aracımızın içerisine bırakılan çakmak, deodorant ve taşınabilir şarj cihazları çok büyük yangın risklerine sebebiyet veriyor. Bunları araçların içerisinde bırakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyoruz" dedi.

AVMLERDE VE MARKET ÖNLERİNDE BÜYÜK İHMAL: ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR UNUTULUYOR

Son dönemde itfaiyeye gelen ihbarlarda çok acı bir artış gözlendiğini de vurgulayan Daire Başkanı Bağdat, kapalı araçta mahsur bırakılan canlara dikkat çekti. Vatandaşların alışveriş esnasında büyük bir sorumsuzluk sergilediğini ifade eden Bağdat, "Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız ihbarlara bakıldığında, alışveriş merkezine veya markete gidildiğinde küçük çocukları ve evcil hayvanları araç içerisinde bırakıyorlar. Havasız kaldıklarından dolayı çok büyük sorunlar yaşanıyor. Son dönemde bu vakalara çok sık rastlıyoruz" uyarısında bulunarak hayati bir çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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