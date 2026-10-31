Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruyan ağaçların yerine iklime uygun ağaç dikiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kuruyan, hastalanan ve ömrünü tamamlayan ağaçların yerine iklime ve toprak yapısına uygun ağaçlar dikiyor. Çalışmalarla orta refüj, bulvar, cadde, kaldırım, mesire alanı ve parklarda yeşil dokunun korunup gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kuruyan, hastalanan ve ömrünü tamamlayan ağaçların yerine iklim ve toprak yapısına uygun yeni ağaçlar dikerek yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda ağaç yenileme ve yeşil alan bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelindeki orta refüj, bulvar, cadde, kaldırım, mesire alanı ve parklarda gerçekleştirilen çalışmalarla mevcut yeşil dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kuruyan, hastalık nedeniyle sağlığını kaybeden ve devrilme riski taşıyan ağaçlar titizlikle değerlendiriliyor.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılırken, hastalık kaynaklı kurumalarda ise hastalığın çevredeki sağlıklı ağaçlara yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alınıyor.

Yenileme çalışmalarında, kaldırılan ağaçların bulunduğu alanlar yeniden yeşillendiriliyor. Kayseri'nin iklim ve toprak koşullarına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü ağaçlar toprakla buluşturularak kentteki yeşil alan varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 416 sitede yayınlandı.
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz

Polonya Cumhurbaşkanı'nın yüksek mahkemeyi bastığı anlar! Resti çekti
Fındıkta 'masa başı fiyat' şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma

Fındıkta "masa başı fiyat" şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Çifte cinayette dikkat çeken detay! Hamile kızı ile sevgilisi...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney kritik talimatla geri döndü

Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney kritik talimatla geri döndü
Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi