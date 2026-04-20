Kayseri Kitap Fuarı'nı 3 günde 269 bin 72 kitapsever ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'inci kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, üç günde 269 bin 72 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitapla kapılarını açan fuar, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Fuarın ilk günü 41 bin 322, ikinci günü 84 bin 89, üçüncü günü ise 143 bin 661 ziyaretçi ağırlandı.

Üç günde toplam 269 bin 72 ziyaretçi sayısına ulaşan fuar, 26 Nisan'a kadar kitapseveri ağırlamaya devam edecek.