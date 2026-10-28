Kayseri'de çocuk kütüphanesindeki Cumhuriyet Bayramı töreninde minikler şiir okudu

Kayseri'de çocuk kütüphanesindeki Cumhuriyet Bayramı töreninde minikler şiir okuduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Türk bayrakları taşıyan minikler, Mehter Takımının marşlarına eşlik etti ve şiirler okudu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlara eşlik eden minikler, okudukları şiirlerle Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.
Kaynak: AA