Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de çocuk kütüphanesindeki Cumhuriyet Bayramı töreninde minikler şiir okudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Türk bayrakları taşıyan minikler, Mehter Takımının marşlarına eşlik etti ve şiirler okudu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlara eşlik eden minikler, okudukları şiirlerle Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.

Kaynak: AA
Eskişehir'de 3 kişi bin 950 TL'lik döner hesabını ödemeden kaçtı iddiası! Masada kalan kadın çitlerden atladı

Döneri yiyip ATM bahanesiyle kalktılar! Kadın çitten atladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası