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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
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Belediye, iki gün süren iki farklı eğitim programıyla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda iki gün süren iki farklı eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve güvenli çalışma kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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