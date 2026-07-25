Kayseri'de belediye personeline yönelik eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik "Nesilden Nesil'e Geleceğin İnşası Aile" konulu eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca belediye ve belediye şirketlerinde görev yapan personel ile stajyerlere yönelik seminer gerçekleştirildi.

Psikolojik danışman Şeyda Himmetoğlu tarafından verilen eğitimde katılımcılara, öz iletişim, kendini tanıma, aile kurumunun önemi ve güçlü ailenin temeli gibi konular hakkında bilgi verildi.

Eğitime, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile müdürler de katıldı.

Kaynak: AA